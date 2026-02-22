モデル・俳優・タレントのトリンドル玲奈さんが自身のインスタグラムを更新。第一子出産を公表しました。 【写真を見る】【 トリンドル玲奈 】第一子出産を公表「愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております」トリンドル玲奈さんは「先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました♡」と綴ると、小さな赤ちゃんの手の写真をアップ。続けて「愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼