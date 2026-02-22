タレントの鈴木あきえさんが自身のインスタグラムを更新。第３子出産を公表しました。 【写真を見る】【 鈴木あきえ 】第３子出産を公表「3人育児も私らしく楽しみながら」「試行錯誤しながらの家族5人生活がスタートしております」鈴木あきえさんは「私事で恐縮ですが、先日、第三子となる女の子を出産し試行錯誤しながらの家族5人生活がスタートしております。」「母子ともに元気です。」と、報告。 続けて「