◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026侍ジャパン―ソフトバンク（2026年2月22日サンマリン宮崎）3月に開幕するWBCで大会2連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」は22日、事前合宿中の宮崎で壮行試合・ソフトバンク戦に臨んだ。5回表まで8―2と大きくリードしたが、試合開始前には晴れていた天気が試合中に激変し強い雨が降り始め、照明もつけられた。侍ジャパンの攻撃の前にはグラウンドにシートがかぶせられ試合は一時