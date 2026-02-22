「オープン戦、中日−巨人」（２２日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）巨人の田中将大投手が三回から２番手で登板。先発の則本が２回完全でオープン戦デビューを果たし、後を受けたマウンド。先頭を２球で二ゴロに打ち取ると、木下も直球で押し込んで右飛に仕留めた。追い風に乗ってフェンス近くまで飛んで行くも動じず。村松には緩急を使ってカーブから入り、低めの変化球で空振りを奪って追い込んだ。最後はアウトコースの直球で