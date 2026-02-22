エキシビションに登場した銅メダル獲得の中井亜美photo by Sunao Noto / JMPA２月20日（現地時間）、ミラノ。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのエキシビションが行なわれていた。大会を彩った選手にだけ与えられる参加特権で、アメリカのアリサ・リュウは「エキシビションに出るために来た」と豪語するほどの華やかさ。地元イタリアの英雄、カロリーナ・コストナーが氷上に描かれる色彩の光のなかで滑り、宴の始まり