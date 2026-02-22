◇オープン戦阪神―ヤクルト（2026年2月22日浦添）阪神の近本光司外野手（31）と中野拓夢内野手（29）が22日のヤクルト戦（浦添）でオープン戦初出場した。「1番中堅」スタメンの近本は初回、奥川の初球をとらえた遊撃内野安打で出塁。3回1死二塁は見逃し三振に倒れたが、5回先頭では2番手の左腕・増居を強襲する二塁内野安打を放った。「2番二塁」で出場した中野は3回2死二塁から奥川のカーブをとらえる右翼線適時二