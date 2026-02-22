女優のトリンドル玲奈(34)、俳優の山本直寛(31)夫妻が22日、双方のインスタグラムを更新。第1子誕生を発表した。嬉しい報告を受け、芸能界から祝福の声が多数寄せられた。トリンドルは「先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました」と報告。「愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております」とつづった。続けて「妊娠中から支えてくださり、あたたかいコメントをくださったみなさまには感