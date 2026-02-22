Image: woodybelly こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。コンパクトなショルダーバッグと聞くと、何を思い浮かべますか？ もしかすると、財布とスマホ、それにハンカチくらいが入れば十分、といったイメージかもしれませんね。しかし、この「丈夫で軽量・帆布ショルダーバッグ」は、500mlのペットボトルや折りたたみ傘、さらには8.3インチまでのタブ