福岡市早良区の市総合図書館で19日に利用者ら3人が刺されるなどした殺人未遂事件は、誰もが自由に利用できる公共施設の防犯の難しさを浮き彫りにした。対策を強化しすぎれば、図書館の公共性や利便性が損なわれかねず、関係者からは困惑する声が上がる。事件翌日に臨時休館し、21日に再開した市総合図書館。「特別警戒中」と記された腕章を着用した市の職員らが館内や周辺で目を光らせていた。運営を市から委託されている指定