道内ではきょう火事が相次ぎました。滝川市では空き家から出火し、恵庭市ではアパートの一室が燃える火事がありました。火事があったのは、滝川市本町1丁目の2階建ての空き家です。午前9時前、通行人から「軒先から煙が見える」と消防に通報がありました。この火事によるけが人はいません。出火当時、空き家の所有者が室内でストーブを使用していたということで警察と消防で火の出た原因を詳しく調べています。また、