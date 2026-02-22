4人組バンド「緑黄色社会」ボーカル・ギターの長屋晴子（30）が22日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。結婚後の変化を語った。この日は、プライベートでも交流のある同世代のアーティストのアイナ・ジ・エンドと元℃―uteのメンバーで歌手、俳優として活躍する鈴木愛理と出演した。昨年、ロックバンド「BIGMAMA」のギター・ボーカルの金井政人との結婚を発表した長屋。アイナが「結婚の文字が私はまだ