気象台は、午後2時43分に、暴風警報を奥尻町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・奥尻町に発表 22日14:43時点檜山地方では、22日夜のはじめ頃から23日未明まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■函館市□なだれ注意報23日にかけて注意■北斗市□なだれ注意報23日にかけて注意■松前町□なだれ注意報23日にかけて注意■福島町□なだれ注意報23日にかけて注意■知内町□なだれ注意