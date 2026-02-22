◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）ＪＲＡは２２日、フェブラリーＳに出走する１６頭の馬体重を発表した。馬体重で２桁の増減は２頭だった。まず、前走から２桁の増減があったのは、プラス１２キロの５１４キロと計測された（５）シックスペンス（牡５歳、美浦・国枝栄厩舎、父キズナ）。５１４キロは、中山記念を制した時の５１２キロに次ぐ過去最高体重となった。もう１頭