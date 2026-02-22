◆オープン戦中日―巨人（２２日・北谷）巨人の荒巻悠内野手が「８番・一塁」で先発出場。２回に貴重な追加点を挙げた。１点リードの２回２死一塁。相手先発・金丸の投じた変化球を捉えて中前へ。二走の佐々木がホームへ激走し、適時打となって２点目。"今季初打点"をマークした。荒巻はここまで一塁での出場が続いているが、キャンプでは三塁の守備練習にも参加。坂本や石塚、新外国人のダルベックなどと激しいポジション