◆オープン戦巨人―中日（２２日・北谷）巨人の育成５位ルーキー・知念大成外野手（２５）＝オイシックス＝がオープン戦初安打を放った。９番・右翼でスタメン出場。５回２死、伊藤茉から痛烈なゴロで一塁線を破る二塁打を放った。沖縄尚学出身。昨年までオイシックスでプレーしイースタン・リーグで打点王などタイトルを獲得した左打者。育成ドラフトながら即戦力として期待されている。キャンプは１軍スタート。ここま