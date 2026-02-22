３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿に、２１日に合流したロッキーズの菅野智之投手（３６）が２２日、２軍キャンプが行われている「ひなたひむかスタジアム」を電撃訪問した。グラウンドに姿を現すと、石井琢朗２軍監督や東海大相模の後輩・大田泰示２軍打撃コーチらと約１０分間談笑。ベンチ裏では「スガコバ」として、最優秀バッテリーを２度受賞した同学年の小林誠司