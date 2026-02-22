侍ジャパンの菅野智之投手（３６）が２２日に宮崎県内で事前合宿を行っているチームに合流。ブルペン投球も行った。頼れるベテランが日の丸のユニフォームにそでを通した。前日２１日に宮崎入りした菅野は、この日の朝にチームとともに球場へ。ファンからの大歓声を受けながらキャッチボールなどを行うと、その後は早速ブルペンに入って投球練習も行った。ブルペンではアドバイザーを務めるダルビッシュ、見学に訪れた後輩投