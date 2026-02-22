◆オープン戦日本ハム―広島（２２日・名護）日本ハムの浅利太門投手（２３）が先発し、２回２安打無失点。２年目右腕が１軍生き残りをアピールした。最速は１５０キロを計時し、四球はゼロ。「まず自分としてはしっかり結果を残すことが大切だと思っていたんで、とりあえずそこは安心してます」。それでも、初回は無死一、三塁のピンチを招くなど２回で３８球と球数が増え、「２回無失点という結果ではあったんですけど、内容