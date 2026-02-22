簡単すぎて拍子抜け！フライパンに材料を入れたら、あとはふたをして蒸すだけ。たっぷりのねぎと豚こまを重ね蒸しにするから、うまみがぎゅっと引き立ちます。 仕上げは、あつあつのごま油をじゅっとひと回し。やわらかく蒸したねぎの甘みと、香ばしいごま油の香りをダブルで楽しめる一皿です。『豚こまとねぎの中華蒸し』のレシピ材料（2人分）豚こま切れ肉……200g ねぎ……2本（約200g） 赤唐辛子……1/2本 〈A〉しょうが汁…