実業家・堀江貴文氏（53）が所有（馬主登録名はSNSグループ）するイッテラッシャイ（牡3＝斎藤誠、父ミスチヴィアスアレックス）が22日、東京9R・ヒヤシンスS（リステッド、ダート1600メートル）でデビュー3戦目を迎え、3着に入った。10頭立ての2番人気で6番枠にゲートイン。道中は先行勢を視界に入れながら手応え良く運び、十分に脚を残して直線へ。そこからの追い比べで勝ち馬ラッキーキッド、2着ドンエレクトスにかわされた