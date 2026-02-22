俳優の菊川怜（47）が、22日までに自身のインスタグラムを更新。爽やかなショートヘアと若々しいセーラー服姿に反響が集まっている。【写真あり】衝撃的…菊川怜の“セーラー服”姿を公開！菊川は、23日放送のテレビ朝日系『Qさま!!』（毎週月曜後7：00）に出演することを報告し、復活プレッシャーSTUDY東西対抗戦！勉強関ケ原 冬の陣SP！という事で、今回もプレッシャーSTUDY復活ですぜひご覧下さい〜制服着てます」