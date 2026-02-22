俳優の山本直寛(31)が22日、自身のインスタグラムを更新。第1子誕生を報告した。山本は女優・トリンドル玲奈(34)と2024年1月に結婚を報告していた。山本は小さな赤ちゃんを抱く写真をアップし「新しい家族が増えました」と報告。「無事に生まれてきてくれた子どもと、頑張ってくれた妻に心から感謝しています」と愛妻、子供への思いを記した。「この忘れられない感動を胸に、家族と共にこれからの日々を大切に歩んでいければ