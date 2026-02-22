元日本テレビでフリーアナウンサーの丸岡いずみが２２日放送のフジテレビ系「なりゆき街道旅」に出演。フリーアナウンサーの宮根誠司の第一印象について「何だこの人は！」などと率直な感想を口にした。お笑いトリオ・ハナコの岡部大が「『ミヤネ屋』でニュース入って、宮根さんからちょっとイジられるけど、丸岡さんは丸岡さんでニュースモードで返すみたいな。ピシッと返すみたいなイメージが。あのやりとりはどう始まったん