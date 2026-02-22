◇「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」壮行試合侍ジャパン―ソフトバンク（2026年2月22日サンマリン宮崎）3月に開幕するWBCで大会2連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」が22日、事前合宿中の宮崎で壮行試合・ソフトバンク戦に臨んだ。今合宿初の対外試合。伊藤大海投手（28、日本ハム）が2番手で登板し2回1安打無失点と好投した。日本の大会初戦は3月5日の1次ラウンド、台湾戦（東京ドーム）。大会まで2週間を切り