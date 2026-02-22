【ラスベガス共同】世界ボクシング協会（WBA）スーパーライト級タイトルマッチは21日、米ネバダ州ラスベガスで行われ、挑戦者の同級1位、平岡アンディ（大橋）は王者のゲーリー・ラッセル（米国）に0―3で判定負けした。この階級の日本勢として34年ぶりとなる王座奪取はならなかった。29歳で世界初挑戦の平岡は序盤に攻めあぐねたが、中盤からボディーを軸に攻勢に出る場面もあった。しかし、10回にローブローの反則で減点され