2月20日（日本時間、以下同）、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのフィギュアスケート女子フリーがおこなわれ、坂本花織が銀メダル、中井亜美が銅メダルを獲得した。金メダルは、今シーズン世界選手権で初優勝もした米国のアリサ・リュウとなった。「18日におこなわれたショートプログラム時点では、17歳で初出場の中井が自己ベストで首位、2位に北京五輪で銅メダル、世界選手権3連覇の実績もある坂本、3位のリュウを挟んで4