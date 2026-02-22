◆オープン戦巨人―中日（２２日・北谷）巨人の新外国人ボビー・ダルベック内野手がホームラン級の大ファウルでスタンドを沸かせた。４番・ＤＨで出場。４回無死、金丸の直球をとらえると、痛烈なライナーが右翼ポール際に飛び込んだ。一塁塁審はファウルの判定。微妙なジャッジにスタンドが騒然となった。オープン戦はリクエストによる映像検証がない。その後、空振り三振に倒れたがメジャー通算４７発のパワーを見せつ