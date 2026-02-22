◆オープン戦中日―巨人（２２日・北谷）巨人の田中将大投手（３７）が２―０の３回から２番手で登板。２回１６球、無安打無失点、１奪三振の完全投球を見せた。１イニング目の３回は先頭・石川昂を二ゴロ、木下拓を右飛、村松を遊ゴロに打ち取り、わずか７球で３者凡退。４回は岡林を一ゴロ、田中を１４５キロ直球で空振り三振、上林を左飛に仕留め、２回完全でマウンドを降りた。移籍１年目の昨季はシーズン３勝で日米通