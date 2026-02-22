◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―ソフトバンク（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）侍ジャパンの西武・源田壮亮内野手（３３）が好守備を披露した。ソフトバンク戦に「７番・遊撃」で先発出場。３回１死一塁の場面だ。山川が放った三遊間への鋭い打球を逆シングルで好捕すると、流れるように二塁へスローイング。二塁手の牧が一塁へ転送し、併殺を完成させた。バットでは２打席連続安打をマーク。