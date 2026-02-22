巨人の甲斐拓也捕手、坂本勇人内野手、丸佳浩外野手、松本剛外野手、キャベッジ外野手が２２日、那覇セルラースタジアムで残留練習を行った。野手のベテラン組は中日戦（北谷）には同行せずに調整。気温２４度と汗ばむ陽気の中、午前１０時から精力的にバットを振った。阿部監督から「走っている姿が昨年と全然違う」と今キャンプの動きを絶賛されている坂本はフリー打撃で広角に快音を連発。甲斐、丸、松本、キャベッジととも