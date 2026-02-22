東京１１Ｒ・フェブラリーステークス・Ｇ１・馬トク激走馬＝ラムジェット前走のチャンピオンズカップ（中京１８００メートル）は先行馬優勢のコース形態。前めから抜け出したダブルハートボンドをめがけて、後方からしぶとく伸びて３着に食い込んだ脚は評価できる。今回、３馬身差の圧勝を決めた２４年のヒヤシンスステークス以来となる東京マイル戦への投入に佐々木晶三調教師は「ヒヤシンスステークスが今まででベスト（レー