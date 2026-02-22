◆オープン戦中日―巨人（２２日・北谷）中日・金丸夢斗投手が先発し、４回を４安打２失点だった。初回は３者凡退の立ち上がりを見せたが、２回は先頭・ダルベックをフルカウントから歩かせると、岸田には右中間を破る二塁打を浴びた。ダルベックが本塁で憤死し、失点をまぬがれたと思いきや、石塚にヒットでつながれ、佐々木の一ゴロで先取点を献上。さらに佐々木に二盗を許した後、荒巻にも中前適時打を浴びた。３回は１死