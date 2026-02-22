＜乃木坂46 Coupling Collection 2022-2025＞が2月20日、21日に東京・有明アリーナにて開催された。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真これは2月22日、23日に同会場で行われる、乃木坂46の5thアルバム『My respect』の発売を記念したライブ「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」に関連して実施されるもので、29thシングル『Actually…』から40thシングル「ビリヤニ」までの楽曲のうち、アルバム