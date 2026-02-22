◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第３節水戸―千葉（２２日・Ｋｓスタ）２０００年のＪリーグ加入以降、初めてＪ１クラブとして臨む水戸がホーム開幕戦を迎えた。＊＊＊２００３年にクラブに在籍した元日本代表ＤＦの田中マルクス闘莉王氏が、試合前にトークショーを行った。２３シーズン前に、広島からの期限付き移籍で水戸で１年間プレーした闘莉王氏。かつて同僚だった本間幸司ＧＭ、森直樹フットボ