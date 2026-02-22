FAで新加入した巨人・則本昂大投手(35)が22日、沖縄・北谷での中日とのオープン戦で移籍後初先発し、2回で20球を投げ、完全投球を見せた。初回先頭の岡林を遊飛に仕留めると、田中、上林を連続三振。2回も細川、サノー、カリステを3者凡退とした。則本は今キャンプ中はほぼ毎日、ブルペンに入ってフォームを固めてきた。前日には「とりあえずしっかりと真っすぐを投げる。そこからかなという風には思いますけど。全球種は投