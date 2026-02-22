女優のトリンドル玲奈(34)が22日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を発表した。2026年は人気芸能人の出産や子供誕生の報告が相次いでいる。トリンドルは「先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました」と出産を報告。「愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております」とつづった。「妊娠中から支えてくださり、あたたかいコメントをくださったみなさまには感謝の気持ちでいっぱいで