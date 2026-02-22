声優の夏吉ゆうこ、永瀬アンナ、早見沙織、入野自由、山下清悟監督が22日、都内で行われたオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』劇場公開記念舞台あいさつに登壇。本作の反響ぶりに驚きを明かした。【ソロカット】豪華声優陣が登壇Netflix映画として世界独占配信中、そして20日より1週間限定で劇場公開中の本作。『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング