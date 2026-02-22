エンゼルス戦の2回途中に降板し、ベンチで迎えられるドジャース・山本＝テンピ（共同）WBCを見据えてオープン戦の「開幕投手」を務めたドジャースの山本が21日、初登板を充実の表情で終えた。失策絡みで2失点したものの、一回は2三振を奪って走者を許さなかった。「全体的に一日一日、状態がきれいにステップアップしている」と手応えを語った。昨季ワールドシリーズ最優秀選手の貫禄を示し、立ち上がりは圧倒した。先頭のネト