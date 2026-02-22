【ラスベガス共同】ボクシングの世界ボクシング協会（WBA）スーパーライト級タイトルマッチは21日、米ラスベガスで行われ、挑戦者の平岡アンディ（大橋）は、同級王者のゲーリー・ラッセル（米国）に判定負けした。