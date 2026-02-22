LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「テーマパークセール」を2月17日正午から28日まで開催している。宿泊では、ポイント付与を含めて20％以上が割引となる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、グランドニッコー東京ベイが23,200円から、リーベルホテル大阪が14,440円から、オリオンホテルモトブリゾート（朝食付）が32,080円からなど。航空券と宿泊がセットになったヤフーパックでは、東京