オンラインゲーム「APEX LEGENDS」のイベント、「DREAM MATCH APEX LEGENDS」が22日、京王アリーナTOKYOで行われ、タレント山本彩（32）、俳優村上虹郎（28）、プロフィギュアスケーターの宇野昌磨（28）、なにわ男子・高橋恭平（25）ら、ゲームを愛する豪華ゲストが登場した。同イベントは、芸能人、アーティスト、お笑い芸人、国内外のプロプレーヤー、ストリーマーが一夜限りのコラボレーションでチームを組み、対戦する新しい