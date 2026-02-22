声優の夏吉ゆうこ、永瀬アンナ、早見沙織、入野自由、山下清悟監督が22日、都内で行われたオリジナルアニメーション映画『超かぐや姫！』劇場公開記念舞台あいさつに登壇した。かぐやの声を務めた夏吉が、アドリブである仕掛けをしていたことを明かした。【ソロカット】豪華声優陣が登壇本作で注目してほしいポイントを聞かれた永瀬は、「本作では、バーチャル世界だったり、ボカロであったりネットで人気だったものをふんだん