女優のトリンドル玲奈が22日、自身のインスタグラムで第1子出産を発表した。「先日元気な赤ちゃんを出産し、母になりました」と出産を報告。「愛おしいわが子に癒されながら、優しく頼もしい夫と共に育児に奮闘しております」とつづった。「妊娠中から支えてくださり、あたたかいコメントをくださったみなさまには感謝の気持ちでいっぱいです。本当に助けられました」と感謝した。「仕事復帰も今からとても楽しみですこ