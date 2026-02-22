旧正月を祝う「春節」。中国の大型連休を迎え、日本の観光地には異変が起きています。そして、危惧されていたレアアースの供給にも影響が出ているようです。【写真で見る】中国人観光客のキャンセルで閑散とするホテル「壊滅的な状況」中国の大型連休に異変今年も始まった中国の大型連休「春節」。日本の観光地には、風景が一変したところも…。富士山を望む客室が大人気だったホテル。2025年は、ロビーが中国人客でいっぱいでした