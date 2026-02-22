演歌歌手藤原浩（65）が22日、東京・武蔵野市の吉祥寺東急REIホテルで、新曲「十勝で待ってる女です」（1月14日リリース）の発売記念イベント「藤原浩ファンの集い」を行った。毎年開催しているファンとの交流会で、新曲をファンの前で初めてナマ歌唱した。「この会では自分の好きな歌をセレクトして、気楽に楽しいステージにしています」と明かしつつ「でも、今日は作詞作曲家の先生たちがたくさん来ているので緊張感もあります