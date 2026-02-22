「オープン戦、中日−巨人」（２２日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）ＦＡで加入した則本昂大投手がオープン戦初登板。２回をパーフェクト、２奪三振で抜群のＧデビューを飾った。新天地で先発に転向するシーズン。きれいなマウンドでも安定感は揺るがなかった。立ち上がり、１死から田中、上林を連続三振に斬って三者凡退。二回には細川、新外国人・サノーを右飛に打ち取り、最後はカリステをこの日の最速となる１４６キロで遊ゴ