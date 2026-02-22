「ブラックフライデー」にあわせて衣料品売り場を訪れる買い物客＝2025年11月、米オハイオ州コロンバス/Brian Kaiser/Bloomberg/Getty Imagesワシントン（CNN）商務省が20日に発表した2025年10〜12月期の国内総生産（GDP、季節調整済み）は年率換算で前期比1.4%増となった。7〜9月期の4.4%増から大きく減速したほか、ファクトセットの調査でエコノミストが予想した1.9%増も下回った。25年通年のGDPは2.2%増と20年以来の低い伸びだ