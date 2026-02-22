高市首相が2025年度内の成立を目指す2026年度予算案を巡り、中道改革連合の階猛幹事長は、土日も国会で予算審議をする案に疑問を呈した。22日のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」に出演した階氏は、早期成立に向けた選択肢として土日も国会で予算案の審議をすることについて見解を問われ、「土日返上でやることが質疑の質の向上につながるのかどうかは、よく考えないといけない」と指摘した。そして、「官僚や国会職員も大変なので