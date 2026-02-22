お笑いコンビ、ダイアンの津田篤宏（49）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「イライラする」事態について記した。津田は「説明下手くそですみません」と書き出し、「スマホで前ログインしたやつに入る時、IDとかパスワード入れる時、今は変えてるのに前のパスワードを勝手に携帯が入れるやつあれどうやったら今のに変えれるの？」と疑問をつづった。そして「あれイライラする。わからへんの俺がおっさんやから？」と続けた