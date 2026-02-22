ＤＤＴ２２日の後楽園大会で元ＪＴＯのサンダー誠己こと稲畑誠己（２０）の入団が発表された。誠己の入団はこの日第３試合後に発表された。ＪＴＯでは最高峰王座、ＫＩＮＧｏｆＪＴＯの戴冠歴もある誠己は、１月の高島大会で団体を卒業していた。リングに上がった誠己は「この度ＤＤＴプロレスリングに入団をさせていただきます、稲畑誠己と申します」とファンにあいさつ。「自分今、２０歳です。同世代の選手が多いこの